Цены на бензин в Москве почти перестали расти

Подорожание моторного топлива достигло минимальных значений с начала зимы.

© Elena Mayorova/Global Look Press

Бензин на автозаправочных станциях (АЗС) в Москве за последнюю неделю, с 19 по 26 января, подорожал в среднем на 2,6 копейки за 1 литр. Это наименьшая прибавка в розничной стоимости автомобильного топлива в столице за последние два месяца – с начала декабря.

Как следует из отчёта Московской топливной ассоциации (МТА), за неделю бензин АИ-92 в Москве подорожал всего на 1 копейку. АИ-95, как и неделей ранее, стоит 69,05 рублей. Сильнее всего подорожал премиальный АИ-100: +7 копеек.

Дизтопливо, как и АИ-92, стало дороже на 1 копейку. Это самый минимальный показатель с конца августа 2025-го, когда цена за один литр солярки за неделю не изменилась.

Как изменилась стоимость автомобильного топлива в Москве с 19 по 26 января:

АИ-92: +1 копейка, с 62,57 до 62,58 рублей;

АИ-95: 69,05 рублей (без изменений);

АИ-100: +7 копеек, с 93,40 до 93,47 рублей;

Дизельное топливо: +1 копейка, с 76,44 до 76,45 рубля.

Динамика цен на АЗС по всей России будет представлена Росстатом в среду, 28 января.

Эксперты рассказали, насколько подорожает бензин в 2026 году