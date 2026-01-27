Названы сроки запуска продаж электрокара «Атом»

Иновационный российский хэтчбек появится в продаже в ближайшие месяцы.

Российский электромобиль «Атом» появится в продаже весной 2026 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Электрический хэтчбек производства АО «Кама», дочернего предприятия КамАЗа, находится в разработке с 2021 года. Изначально ожидалось, что серийный выпуск на заводе «Москвич» начнётся в конце 2025-го, но в итоге сроки были сдвинуты на начало 2026-го.

«Предприятие начнёт продажи уже весной», – передаёт слова Алиханова инфорагенство «Интерфакс».

Базовая стоимость, как было объявлено ранее, составит 3 900 000 рублей. Со скидкой 925 000 рублей по госпрограмме популяризации электромобилей новинка обойдётся в 2 975 000 рублей.

Дилерской сети у «Атома» не будет. Продажи планируется осуществлять на онлайн-платформе, на которой можно будет оставить заявку на тест-драйв, оформить заказ на покупку и доставку машины в указанный срок.

