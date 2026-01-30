Электромобиль «Атом»: стоимость, дата старта продаж и условия покупки

Поставки отечественного электрокара начнутся в апреле.

© Атом

До старта продаж российского электромобиля «Атом» осталось чуть больше двух месяцев. Коммерческий директор компании-разработчика АО «Кама» Александр Костылев назвал дату и подтвердил ранее озвученную стоимость машины.

Изначально дочернее предприятие КамАЗа собиралось начать поставки автомобиля заказчикам во второй половине 2025 года, но затем эти планы были скорректированы. Запуск продаж, как и серийное производство, перенесли на 2026-й.

«Мы планируем открыть старт продаж, наверное, в апреле», — цитирует топ-менеджера информагентство ТАСС.

Для клиентов, оформивших предзаказ, стоимость «Атома» составит 3,9 млн рублей. При покупке по госпрограмме льготного кредитования электрокар обойдётся в 2,9 млн рублей.

Купить «Атом» можно будет только онлайн. Планов по запуску дилерской сети у АО «Кама» пока нет. Машины будут доставлять к дому покупателя, а тест-драйв и сервисное обслуживание предоставят партнёры компании в крупных городах. По мере необходимости это представительство будет расширено.

Российский электрокар будет выпускаться как компактный хэтчбек и получит электродвигатель мощностью 204 л.с. До «сотни» автомобиль сможет разгоняться менее чем за восемь секунд. Запас хода — 500 км. Зарядка на 100 км займёт всего восемь минут.

Какие автомобили можно купить по госпрограмме в 2026 году: список, условия и скидки