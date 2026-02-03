На заправках в Москве резко подорожал бензин

Цены на бензин на столичных АЗС выросли до 26 копеек.

© Александр Пирагис/РИА Новости

За последнюю неделю, с 26 января по 2 февраля, на автозаправочных станциях (АЗС) в Москве резко подорожал бензин. В зависимости от марки топлива стоимость за один литр выросла от 15 до 26 копеек, следует из данных, опубликованных Московской топливной ассоциацией (МТА).

Если неделей ранее АИ-92 на столичных АЗС прибавил в цене всего на 1 копейку, то теперь подорожал на 15 копеек. Стоимость АИ-95 изменилась впервые за две недели, причём сразу на 16 копеек. Литр премиального АИ-100 стал дороже на 26 копеек. Меньше всего за неделю выросло в цене дизельное топливо — на 7 копеек.

Как изменилась стоимость автомобильного топлива в Москве с 26 января по 2 февраля:

АИ-92: +15 копеек, с 62,58 до 62,73 рубля;

+15 копеек, с 62,58 до 62,73 рубля; АИ-95: +16 копеек, с 69,05 до 69,21 рубля;

+16 копеек, с 69,05 до 69,21 рубля; АИ-100: +26 копеек, с 93,47 до 93,73 рубля;

+26 копеек, с 93,47 до 93,73 рубля; Дизтопливо: +7 копеек, с 76,45 до 76,52 рубля.

О том, как за прошлую неделю изменились цены на бензин и солярку по всей России, станет известно в среду, 4 февраля, когда Росстат опубликует свой еженедельный отчёт.

