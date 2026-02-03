Названы самые угоняемые автомобили в России в 2025 году

Какие марки машины угоняли чаще всего в прошлом году?

© Air_Lady/Shutterstock

Количество угонов китайских автомобилей в России за прошлый год выросло более чем на четверть. Об этом рассказало РИА Новости со ссылкой на данные Страхового дома ВСК.

Если в 2024 году доля «китайцев» в общем числе автоугонов по стране составляла всего 1%, то в 2025-м выросла до 27%. Чаще всего похищают машины марок Chery, Li Xiang и Geely, которая возглавила российский антирейтинг.

Самые угоняемые марки автомобилей в России в 2025 году:

Geely — 15%; Kia — 11%; Lada — 8%; Hyundai — 8%; Toyota — 8%.

В премиальном сегменте, на который пришлось 15% всех хищений авто, лидируют китайский Lixiang, японский Lexus (по 4%), немецкий Mercedes-Benz и британский Land Rover (по 3,5%).

Наиболее часто угоняемыми машинами в прошлом году стали седан Geely Emgrand, лифтбек Kia Stinger, седаны, модели семейства Lada Granta, мини-кроссовер Hyundai Creta и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Больше всего угонов автомобилей произошло в Москве, где зафиксировано 31% от всех случаев по стране. Также в топ-3 антирейтинга регионов по числу хищений авто попали Санкт-Петербург и Екатеринбург с одинаковой долей 19%.

От Tesla до Lada: как автопроизводители защищают свои машины от угона