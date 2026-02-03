Стартовали продажи двухтопливной версии Lada Vesta

Технические подробности, комплектации и стоимость новой газобалонной Lada Vesta CNG.

© АВТОВАЗ

Российский концерн АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada Vesta CNG нового поколения. Седан оборудован 1,6-литровым двигателем в паре с механической коробкой передач и может ездить одновременно на двух видах топлива.

Новая Vesta CNG оснащена современным газобаллонным оборудованием (ГБО). Двухкомпонентный газовый баллон (сталь + стекловолокно) объёмом 90 литров рассчитан на закачку 22 кубометра сжатого метана. Его размещение в багажнике позволило сохранить штатный полноразмерный 55-литровый бензобак. Заправочный штуцер находится рядом с горловиной бензобака и позволяет удобно пополнять запас топлива.

При этом ГБО 4-го поколения обеспечивает распределённый впрыск метана с режимом дополнительной подачи бензина для лучшей динамики автомобиля.

«Полная заправка метаном обеспечивает пробег около 320 км. Вместе с основным бензобаком запас хода на двух видах топлива превышает 1000 км без дозаправки. Кроме того, эксплуатация на метане позволяет сократить расходы на топливо в 2–3 раза, а размер транспортного налога снижается на 50%», — рассказали в пресс-службе АвтоВАЗа.

© АВТОВАЗ

Модернизированная Lada Vesta предлагается в четырёх версиях: от базовой Comfort до топовой Techno. Уже в штатной комплектации CNG оборудован кондиционером, двумя подушками безопасности, системой контроля устойчивости, бесключевым доступом, дистанционным запуском двигателя, светодиодной оптикой. Интерфейс бортового компьютера дополнен информацией о работе ГБО, включая запас хода и остаток газа.

Что касается другого спецоборудования, то газобалонная «Веста» оснащена автоматической системой, перекрывающей подачу газа при нарушении герметичности топливной магистрали, например, в случае ДТП.

Рекомендованная заводом стоимость новой Lada Vesta CNG — от 1 881 000 рублей. По госпрограмме субсидирования газомоторной техники купить двухтопливный седан можно за 1 515 000 рублей.

АвтоВАЗ анонсировал обновление модельного ряда в 2026 году