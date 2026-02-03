В России импортозаместили важный компонент для автомобилей Aurus

До 2022 года эта деталь поставлялась в Россию из Германии.

© Муроммашзавод

Автомобили российского премиального бренда Aurus будут оснащаться отечественной рулевой рейкой с электроусилителем. Производство этого важнейшего автокомпонента освоил «Муромский машиностроительный завод» во Владимирской области, сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности.

До 2022 года электрорейки для «Аурусов» поставлялись из Германии. Выпуск импортозамещённого узла налажен в новом производственном корпусе «Муроммашзавода». Деталь выпускается преимущественно из отечественного сырья и материалов: уровень локализации — 84%.

Рулевое колесо с электрорейкой требует от водителя меньше усилий при вращении. Ещё при этой конструкции на руль передаётся меньше ударов во время езды машины по неровной дороге. Как отметили на «Муроммашзаводе», их разработка не имеет аналогов в российском производстве.

Планируемый объём производства продвинутой рулевой рейки для «Аурусов» — 350 штук в год. В дальнейшем адаптированная версия может появиться на таких малотоннажных грузовых автомобилях, как «ГАЗель NN» и «ГАЗель Next».

Aurus расширяет модельный ряд: стали известны первые подробности