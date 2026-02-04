«Новый тренд». Эксперт объяснил рост популярности автомобилей Mazda в России

Продажи машин японской марки в январе выросли почти на 1000%.

Автомобили Mazda внезапно вернулись в топ самых популярных в России, хотя марка ушла из нашей страны в 2022 году и возобновлять поставки/продажи не намерена. В чём причина повышения спроса на машины японского бренда, ввозимые по каналам параллельного импорта? Объяснил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

По итогам января этого года Mazda заняла девятое место в списке самых востребованных автобрендов у россиян. А кроссовер Mazda CX-5 расположился на аналогичной строчке в модельном рейтинге. В сравнении с продажами 12 месяцев назад марка прибавила на 970%, модель — на 1499%.

«Mazda – это первооткрыватель новой структуры. У неё есть машины мощностью меньше 160 л.с., и они как раз отражают новый тренд на рынке: «параллелька» с льготным «утилем» перестраиваются на эти автомобили.

Этот сегмент рынка – ввоз машин мощностью ниже 160 л.с. с льготным утильсбором – будет расти. Каким он будет по объёму – вопрос. Но на примере Mazda мы видим, что такие машины и решения для рынка есть», — рассказал Удалов в стриме «Автостат. Оперативка».

Напомним, что с 1 декабря 2025 года в России в десятки и даже в сотни раз вырос утильсбор на автомобили с двигателем мощностью от 160 лошадиных сил, что привело к их подорожанию до 20%. На менее мощные машины разовый платёж за будущую утилизацию не изменился и сохранил свою льготную ставку для машин от 3400 до 5200 рублей в зависимости от года выпуска.

Топ-10 самых популярных автомобилей в России в январе 2026 года