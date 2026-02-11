Продажи автомобилей Ferrari упали впервые за пять лет

С 2020 года Ferrari неизменно обновляла рекорд продаж автомобилей.

© Ferrari

Итальянский производитель суперкаров Ferrari не смог продолжить серию личных рекордов на глобальном рынке, которая длилась с 2021 года. Впервые за пять лет компания ушла в минус по продажам, следует из отчёта по итогам прошлого года.

Предыдущие четыре года Ferrari стабильно обновляла собственный рекорд продаж автомобилей: 11 155 единиц в 2021-м, 13 221 — в 2022-м, 13 663 — в 2023-м, 13 752 — в 2024-м. Реализация в 2025-м оказалась не худшей за этот период, но и не лучшей: машины из Маранелло разошлись по всему миру тиражом 13 640 экземпляров.

Несмотря на падение продаж на 0,8%, выручка Ferrari по итогам прошлого года выросла на 7% — до €7,1 млрд. Чистая прибыль компании увеличилась на 5% и составила €1,6 млрд.

«Эти замечательные финансовые результаты стали возможны благодаря нашей широкой модельной линейке и росту числа запросов на персонализацию автомобилей», — заявил генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья.

Результаты продаж по отдельным моделям Ferrari как правило не приводит. В Маранелло лишь отметили, что очередь за их автомобилями растянулась до 2027 года, и особый интерес у клиентов вызывают новые Amalfi и 849 Testarossa, начало поставок которых запланировано на этот год.

Ferrari выкатила свой новый автомобиль в Формуле 1