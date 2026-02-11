Xiaomi сняла с производства популярную модель SU7

Китайская компания попрощалась с электроседаном SU7 первой генерации.

© Xiaomi

Электроседан Xiaomi SU7 первого поколения уходит в историю. Компания официально объявила, что с конвейера сошёл последний экземпляр, передаёт CarNewsChina.

За два года своего существования первый SU7 стал абсолютным бестселлером в Китае. Седан, дебютировавший на рынке в апреле 2024 года, разошёлся тиражом 381 000 штук. Причём только в первый неполный год автомобиль был продан в количестве 130 000 штук, а очередь заказов растянулась до 2026 года.

Такая невероятная популярность объясняется сочетанием мощности, высокотехнологичности и доступности первой модели Xiaomi. SU7 даже в топовой комплектации с электроустановкой на 673 л.с. и запасом хода 700 км стоил относительно небольшие 300 000 юаней (3,3 млн рублей).

Окончательно прощаться со своим суперседаном в Xiaomi, конечно, не собираются. Грядущей весной в продаже появится SU7 второго поколения, который уже встал на конвейер завода Xiaomi Super Factory в Пекине.

Презентация новой генерации популярного седана состоится в апреле. Уже известно, что китайский бестселлер получит новый дизайн кузова и салона, а также обзаведётся более мощной силовой установкой и станет ещё дальнобойнее. Правда, новый SU7 будет и чуть дороже первой модели.

