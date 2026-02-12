С 1 апреля 2026 года в России ужесточат утильсбор

Иномарки из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии подорожают.

В России грядёт очередное ужесточение утильсбора и, как следствие, подорожание автомобилей. Очередная корректировка «утиля», уже вторая за последние месяцы, внесена на рассмотрение в Правительство РФ.

Законопроект подготовлен Минпромторгом РФ и предусматривает пересмотр правил начисления утильсбора, касающихся ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Суть инициативы в следующем: унифицировать порядок начисления утилизационного сбора для всех способов ввоза иномарок из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

По действующим нормам, иномарки из стран ЕАЭС освобождаются от «утильсбора», если они оформлены физлицом по таможенному приходному ордеру (ТПО). То есть, если гражданин везёт автомобиль, например, из Беларуси для личного пользования, прошёл растаможку и уплатил все таможенные пошлины и сборы, то доплату за будущую утилизацию авто осуществлять не нужно. Если же «физик» ввезёт машину в Россию как товар и заполняет уже таможенную декларацию, а не ТПО, утильсбор начисляется в полном объёме.

Уравнять иномарки для личного пользования и продаж и предложено в новом законопроекте, что приведёт к подорожанию иномарок, приобретаемых для личного пользования в Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии.

Утильсбор будут рассчитывать по такой формуле: базовая ставка коммерческого «утиля» (20 000 рублей для легковых авто) + разница между пошлиной по методике Минпромторга РФ и фактически уплаченной пошлиной в стране ЕАЭС + разница между НДС в России и перечисленным НДС в стране ЕАЭС + корректировка ставки акциза в зависимости от мощности двигателя.

Сейчас законопроект о новых правилах расчёта утильсбора находится на стадии общественного обсуждения, который продлится до 13 февраля. Если документ получит одобрение, то вступит в силу уже 1 апреля.

