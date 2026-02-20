Сбер и Changan объявили о стратегическом партнёрстве

Компании будут развивать совместные проекты в финансовой и автомобильной сферах.

© Сбер

Один из крупнейших банков в России ПАО «Сбербанк» и «Чанъань Моторс Рус», российское подразделение автоконцерна Changan, объявили о планах по сотрудничеству. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Стороны подписали Соглашение о намерениях по долгосрочному стратегическому партнёрству, которое будет направлено на развитие совместных проектов в финансовой и автомобильной сферах. Среди направлений сотрудничества Сбера и Changan:

Развитие цифровых продаж (создание и продвижение онлайн-продаж автомобилей Changan в контуре экосистемы Сбера для автолюбителей, в том числе через СберАвто);

Создание совместных финансовых продуктов (разработка эксклюзивных кредитных и страховых программ для покупателей автомобилей Changan)

Технологические инновации (внедрение решений на основе искусственного интеллекта для персонализации услуг, оптимизации клиентского пути и т. п.)

Корпоративное сотрудничество в рамках нужд обеих компаний;

Совместная реализация маркетинговых активностей;

Документ о партнерстве подписали директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков и исполнительный директор «Чанъань Моторс Рус» Александр Кулагин.

Сергей Широков: «И Сбер, и Changan инвестируют в мультисервисность и технологии — это позволяет нам выходить за рамки привычной деятельности и предлагать клиентам новые возможности. Уверены, что именно сотрудничество с автопроизводителями позволит создать новый человекоцентричный клиентский опыт. Мы объединяем наши потенциалы и благодаря этому делаем продукты и сервисы для клиентов доступнее и выгоднее».

Александр Кулагин: «Changan: является одним из лидеров автомобильной промышленности Китая с глобальными амбициями, а в России демонстрирует устойчивый рост. Партнерство со Сбером является логичным и важным шагом для дальнейшего расширения горизонтов и достижения новых высот. Мы уверены, что совместные усилия позволят значительно расширить возможности для наших клиентов, предложить им уникальные сервисы и ускоренную цифровизацию процессов покупки и владения автомобилями Changan».

Сбер провёл первую в России полностью безбумажную сделку по автокредиту