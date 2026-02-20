«Решай и езжай»: Ситидрайв и молодёжные СберКарты запустили акцию для молодых водителей

Каршероводы от 18 до 24 лет получат кешбэк в размере 25% и возможность выиграть призы за участие в викторине.

© Ситидрайв

Оператор каршеринга Ситидрайв и молодёжные СберКарты запустили акцию для водителей в возрасте от 18 до 24 лет включительно. Молодые пользователи получат кешбэк и возможность выиграть призы за участие в викторине.

До 28 февраля при оплате поездок молодёжной СберКартой пользователи получают кешбэк в размере 25% бонусами СберСпасибо (не более 700 рублей). Параллельно в приложении Ситидрайва для пользователей Москвы и Санкт-Петербурга запущена интерактивная викторина «Решай и езжай».

В течение февраля еженедельно в рамках викторины будут публиковаться задачи на знания общего профиля. За правильные ответы пользователям выдаются промокоды с разовой скидкой 60% на одну любую поездку в каршеринге. Завершающим этапом станет розыгрыш призов среди участников, которые активировали полученные в игре промокоды и совершили по ним поездки.

«С момента открытия доступа к аренде автомобилей с 18 лет доля этой возрастной группы выросла более чем на 30%. Новый проект направлен на дальнейшее развитие этого сегмента аудитории и укрепление лояльности молодых водителей», — рассказали в пресс-службе Ситидрайва.

Подведение итогов викторины состоится до 14 марта. Организаторы распределят между победителями смартфон и пять пакетов по 10 000 рублей на личные счета в сервисе.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. Экосистема объединяет решения, призванные сократить объем рутинных задач, связанных с автомобилем: от регулярного использования до сложных задач, требующих экспертной поддержки и гарантий безопасности.

