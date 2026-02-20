На заводе «Москвич» стартовал выпуск электромобиля новой марки

Старт производству дали мэр Москвы Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Выпуск электрических машин нового российского бренда UMO стартовал в пятницу, 20 февраля, на Московском автозаводе («Москвич»). Торжественный запуск производства посетили мэр столицы Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, передаёт ТАСС.

Первой моделью нового бренда стал электрический компактный кроссовер UMO 5 с габаритами 4535х1870х1650 мм и колёсной базой 2750 мм. Это лицензионный клон китайского GAC Aion Y Plus, который не продаётся в России. Компактный электрокар оборудуется 204-сильным электродвигателем и тяговой батареей на 63,2 кВт·ч, обеспечивающей запас хода до 400 км. Максимальная скорость кроссовера — 160 км/ч.

© Григорий Сысоев/РИА Новости

Ориентировочная стоимость UMO 5 — 2,4 млн рублей. Основной целевой аудиторией автомобиля являются таксопарки, но доступна «электричка» и для покупки в личное пользование.

«Первые 100 машин этой модели будут переданы таксопаркам. В дальнейшем планируется реализация версии электромобиля UMO 5 для розничных клиентов, в том числе через дилерскую сеть завода «Москвич», — объявил Собянин на торжественном запуске производства.

Сборка UMO 5 пока осуществляется крупноузловым методом, то есть из готовых машинокомплектов. В перспективе планируется переход на мелкоузловую сборку (MKD) со сваркой и окраской кузовов.

До конца текущего года столичный автозавод планирует выпустить около трёх тысяч машин UMO. Каких-либо подробностей о дальнейшем расширении модельной линейки новой марки пока нет.

