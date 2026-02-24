Россияне бросились скупать иномарки с пробегом

В продажах б/у автомобилей в России впервые за два года сменился лидер

© Olga Korica/Shutterstock

Седан Lada 2107, более известный как «семёрка», впервые с начала 2024 года утратил лидерство в продажах автомобилей с пробегом. О новом лидере рейтинга самых востребованных «бэушек» в России рассказал «Автостат» при подведении итогов января.

Lada 2107 за один месяц откатилась на пятое место и потеряла 22% продаж по сравнению с январем 2025-го, пропустив вперёд в том числе классическую «Ниву» и Lada 2114. «Семёрка» неизменно лидировала на вторичке с февраля 2024-го.

Первую строчку занял корейский седан Kia Rio, проданный в количестве 10,1 тыс. штук. На втором месте в январе расположился ещё один «кореец» Hyundai Solaris, а тройку лидеров замкнул «американец» Ford Focus. Таким образом, в топ-3 самых востребованных автомобилей с пробегом не оказалось ни одной российской модели.

Топ-10 самых продаваемых б/у автомобилей в России в январе 2026 года:

Kia Rio — 10,1 тыс. (+26% по сравнению с январем 2025 года); Hyundai Solaris — 9,8 тыс. (+26%); Ford Focus — 8,3 тыс. (+11%); Lada 4x4 — 8,1 тыс. (+4%); Lada 2114 — 7,8 тыс. (-8%); Lada 2107 — 7,8 тыс. (-22%); Lada 2170 — 7,7 тыс. (-4%); Toyota Camry — 7,2 тыс. (+9%); Volkswagen Polo — 6,8 тыс. (+10%); Lada 2190 — 6,7 тыс. (+12%).

В марочном рейтинге уверенно лидирует Lada — 105,6 тыс. единиц. Второе место занимает Toyota (40,4 тыс.), на третьей строчке находится Kia (26,7 тыс.).

Всего в январе в России было продано 437 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% больше в сравнении с январем 2025 года.

