Раскрыта дата начала продаж новых автомобилей «Москвич»

Стало известно, когда кроссоверы М70 и М90 появятся в продаже.

Продажи двух новинок марки «Москвич» стартуют уже в первую неделю марта 2026 года. Об этом со ссылкой на инсайдеров рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков.

По сведениям эксперта, кроссоверы новой линейки «М» выйдут на рынок накануне 8 марта. Причём продажи М70 и М90 стартуют одновременно во всех дилерских сетях столичного бренда.

«По моей инсайдерской информации, живые автомобили уже начинают отправлять в дилерские центры почти по всей стране. Продажи начнутся накануне Междугородного Женского дня. Одновременно во всех городах», — написал Целиков в своём Телеграм-канале.

Дилерская сеть «Москвича» на сегодняшний день насчитывает 85 автосалонов в 54 городах России.

