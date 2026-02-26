Стало известно, сколько будут стоить новые автомобили «Москвич»

Спойлер: младший кроссовер новой линейки «М» стоит на 1,1 млн дороже «Москвича 3».

© Москвич

Московский автомобильный завод готовится к расширению линейки автомобилей «Москвич», возрождённой в 2022 году. Старт продаж сразу двух новинок не за горами, и уже известно, сколько они будут стоить.

Модельную гамму столичного автобренда пополнят два городских кроссовера с классическим бензиновым мотором — среднеразмерный М70 и крупный М90. Оба паркетника относятся к новому семейству «М», для которых «Москвич» создал даже отдельный логотип.

По сведениям Autonews, ценник на новые «Москвичи» будет начинаться от 2 689 000 рублей, и это с учётом различных спецпредложений и скидок. Для сравнения, стоимость моделей актуальной линейки стартует от 1 592 000 рублей.

Логично предположить, что минимум 2,68 млн рублей будет стоить «младший» М70. Во сколько обойдётся флагманский М90 и какой будет верхняя планка стоимости новых «Москвичей», на данный момент неизвестно.

В отличие от предыдущих моделей «Москвича» – «3», «3е», «6» и «8», прототипами которых являются китайские JAC — кроссоверы семейства «M» созданы на базе автомобилей марки MG от концерна SAIC. Эти «китайцы» не относятся к бюджетному сегменту. Они, по оценке экспертов, лучше по качеству, ходовым характеристикам, имеют более продвинутое оснащение. Для понимания, М70 и М90 оснащаются «турбочетвёркой» мощностью около 200 л.с. и классическим «автоматом». Нынешний флагман «Москвич 8» даже в топовой комплектации оборудуется мотором максимум на 174 л.с. и только роботизированной коробкой передач.

На московском автозаводе отказались комментировать информацию о стоимости, но отметили, что уже очень скоро новые кроссоверы появятся в продаже. Серийное производство «Москвичей» М70 и М90 стартовало в декабре 2025 года.

«Мы открываем новую главу». «Москвич» начал выпуск двух новых автомобилей