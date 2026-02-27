Московских водителей предупредили об опасном природном явлении

Опасные условия на столичных дорогах прогнозируют вплоть до 3 марта.

© Александр Авилов/Агентство «Москва»

В ближайшие несколько дней московским автомобилистам следует соблюдать повышенную осторожность. Об опасных условиях на дорогах Москвы предупредил Гидрометцентр России.

С 28 февраля по 3 марта включительно в столице будет действовать жёлтый уровень погодной опасности. Причина – возможное образование наледи на дорогах и тротуарах.

«Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам — быть внимательными при передвижении», — сказано в предупреждении метеорологов.

Согласно официальной статистике, 40% всех ДТП зимой, то есть почти каждое второе, происходят из-за гололёда или снегопада.

