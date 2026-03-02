Стала известна стоимость кроссовера Jaecoo J6 в России

Новинка китайской премиум-марки готовится к дебюту на российском рынке.

© Jaecoo

Российское подразделение марки Jaecoo раскрыло стоимость нового кроссовера J6. Новинка обойдётся минимум в 2 290 000 рублей.

Компактный кроссовер с габаритами 4509x1860x1650 мм и колёсной базой 2620 мм первоначально будет только доступен только с одним вариантом мотора и передним приводом. Под капотом — 1,5-литровая «турбочетвёрка» мощностью 147 л.с. в связке с 6-ступенчатым «роботом». В дальнейшем в линейке появится полноприводная версия с 1,6-литровым мотором на 150 л.с. и 7-скоростной РКПП.

Jaecoo J6 будет доступен в трёх комплектациях с начальной стоимостью 2,2 млн рублей:

«Актив», 2 290 000 рублей: Полностью светодиодная оптика, кондиционер и полный зимний пакет. 9-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto и цифровая приборная панель 8 дюймов. Фронтальные и боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, ассистенты спуска с горы и старта на подъёме.

Полностью светодиодная оптика, кондиционер и полный зимний пакет. 9-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с поддержкой беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto и цифровая приборная панель 8 дюймов. Фронтальные и боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, ассистенты спуска с горы и старта на подъёме. «Комфорт», 2 499 000 рублей: Двухзонный климат-контроль, электропривод багажника и камера заднего вида. Отделка салона из высококачественной искусственной кожи, водительское сиденье с электрорегулировкой, обогрев сидений второго ряда. Мультимедийная система с 13,2-дюймовым экраном и аудиосистемой с 6 динамиками. 18-дюймовые литые диски.

Двухзонный климат-контроль, электропривод багажника и камера заднего вида. Отделка салона из высококачественной искусственной кожи, водительское сиденье с электрорегулировкой, обогрев сидений второго ряда. Мультимедийная система с 13,2-дюймовым экраном и аудиосистемой с 6 динамиками. 18-дюймовые литые диски. «Престиж», 2 649 000 рублей: Панорамная крыша площадью 1,45 м², вентиляция передних сидений и многослойные передние стёкла. Система кругового обзора 540° и полный комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и мониторинг слепых зон. Аудиосистема с 8 динамиками и беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт.

© Jaecoo

J6 станет третьей моделью в линейке Jaecoo в России после кроссоверов J7 и J8. О сроках запуска продаж будет объявлено отдельно.

«Автомобили уже начали поступать в официальные дилерские центры Jaecoo по всей России», — рассказали в российском представительстве бренда.

Бывший завод General Motors в России завершил масштабную модернизацию