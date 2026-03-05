Рост цен на бензин в России резко пошёл на спад

Стало известно, как изменились цены на автомобильное топливо по стране в конце зимы.

© Юрий Кочетков/РИА Новости

Темп подорожания бензина на российских заправках замедлился до минимума за последний месяц с лишним. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Если с 16 по 24 февраля стоимость литра бензина прибавила на 17 копеек, то за 24 февраля – 2 марта топливо выросло в цене всего на 4 копейки. Средний ценник на АЗС по стране сейчас составляет 66,06 рубля.

За последнюю неделю «горючка» подорожала в 46 регионах. Заметнее всего выросли цены в Тамбовской области – на 42 копейки. Подешевело автомобильное топливо в пяти субъектах, более всего в Красноярском крае – на 2 рублях 92 копейки.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин в конце февраля – начале марта не изменились.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо с 24 февраля по 2 марта:

АИ-92: +4 копейки с 62,48 до 62,52 рубля;

АИ-95: +3 копейки, с 67,91 до 67,94 рубля;

АИ-98 и выше: +13 копеек, с 91,61 до 91,74 рубля;

ДТ: -3 копейки, с 77,37 до 77,34 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала 2026 года:

Прибавка средней стоимости бензина за последнюю неделю стала минимальной с конца января, когда за неделю цены на заправках не изменились вообще.

24 февраля – 2 марта: +4 копейки;

16-24 февраля: +17 копеек;

10-16 февраля: +6 копеек;

3-9 февраля: +14 копеек;

27 января-2 февраля: +18 копеек;

20-26 января: 65,47 рубля (без изменений);

13-19 января: +8 копеек;

1-12 января: 65,39 рубля.

Россиянам рассказали о колоссальном подорожании бензина