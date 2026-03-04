Выплаты по ОСАГО хотят повысить до 800 000 рублей

Страховые суммы по «автогражданке» не индексировались с 2014 года.

© Tati Tata/Shutterstock

Лимиты выплат по полису обязательного автострахования ОСАГО предложили увеличить в полтора раза. Законопроект с соответствующими поправками внесён на рассмотрение в Государственную Думу.

Авторы инициативы, депутаты партии КПРФ, считают необходимым повысить страховые лимиты по вреду жизни и здоровью с 500 000 до 800 000 рублей, по имуществу — с 400 000 до 700 000 рублей.

«Существующие лимиты страховых выплат не соответствуют современным экономическим реалиям и не обеспечивают в полной мере защиту прав потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях, так как максимальная сумма страховых выплат не индексировалась с 2014 года», — сказано в записке к законопроекту.

Вопрос о повышении выплат по ОСАГО поднимается Госдумой РФ уже не первый год, но каждый раз не находит поддержки. Чуть больше года назад, в апреле 2025-го, Российский союз автостраховщиков (РСА), Центробанк РФ и Министерство финансов отклонили аналогичный документ, сославшись на то, что индексация страховых сумм приведёт к подорожанию полисов как минимум на 10%.

Новый законопроект направлен Председателю Госдумы Вячеславу Володину, впереди предварительное рассмотрение, по итогам которого будет принято решение, давать дальнейший ход документу или нет.

Россиянам рассказали о снижении стоимости ОСАГО