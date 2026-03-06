Стартовали продажи новых «Москвичей» М70 и М90

Технические характеристики, комплектации и стоимость кроссоверов новой линейки «М».

© Андрей Колтун

В пятницу, 6 марта, автобренд «Москвич» объявил старт продаж кроссоверов линейки «М». С сегодняшнего дня в официальной дилерской сети доступны два новых кроссовера – среднеразмерный 5-местный «М70» и крупногабаритный трёхрядный «М90», презентация которых состоялась ранее на этой неделе.

«Москвич М70» предлагается в комплектациях «Драйв» и «Ультра» и оснащается двигателями объемом 1,5 и 2,0 литра в связке с «роботом» и передним приводом. Флагман «Москвич М90» доступен в единственной версии «Ультимейт» с двигателем 2,0 литра, 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Стоимость новых автомобилей «Москвич» без учёта различных скидок и программ:

«Москвич М70», «Драйв»: 3 099 000 рублей;

«Москвич М70», «Ультра»: 3 499 000 рублей;

«Москвич М90», «Ультимейт»: 4 199 000 рублей.

«Мы с гордостью объявляем о старте продаж новой линейки «М», которая заняла достойное место в модельном ряду нашего бренда. Для нас это знаковое событие, определяющее дальнейшее развитие, и мы готовы с радостью принять новых владельцев в дружную семью «Москвич»!» — заявила Генеральный директор АО МАЗ «Москвич» Елена Фролова.

Оба новых кроссовера «Москвич» по началу будут доступны в 60 официальных дилерских центрах. В дальнейшем планируется увеличение числа шоурумов, где будут продаваться «М70» и «М90».

Гарантия на автомобили линейки «М» составляет 3 года или 100 000 километров пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

