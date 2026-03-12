В список автомобилей для такси скоро добавят ещё семь моделей

Четыре машины появятся в перечне Минпромторга РФ уже в ближайшие недели.

Минпромторг России внесёт в перечень машин для такси ещё три марки и семь моделей. Об этом рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства.

В список будут добавлены китайские кроссоверы, которые выпускаются на российских заводах — в Туле, Калуге, Санкт-Петербурге — и имеют высокую степень локализации:

Haval Jolion;

Haval F7;

Haval F7x;

Tenet T7 (Chery Tiggo 7L);

Jeland (Omoda C5, Jaecoo J7 и J6).

По информации источников, все эти модели пополнят перечень автомобилей для такси до конца весны 2026 года. Причём пополнение будет поэтапным: к концу марта в перечне появятся машины Haval и Tenet, в апреле или мае разрешение будет выдано кроссоверам Jeland.

Актуальный список автомобилей, допущенных к работе в такси

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о локализации такси. Теперь таксопарки и самозанятые таксисты смогут получать лицензию для такси только на автомобили из списка Минпромторга. На сегодняшний день в перечне значатся 6 марок и 22 модели.

Lada: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend;

Sollers: SP7, SF1;

Evolute: i-Joy, i-Sky, i-Space;

Voyah: Free, Dream, Passion;

«Москвич»: 3, 3е, 6, 8, М70, М90;

UMO: модель 5.

