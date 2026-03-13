В Москве практически перестали угонять автомобили

Количество угонов машин в столице сократилось на 97% — правда, далеко не за один год.

Число краж и угонов автомобилей в Москве уменьшилось в 30 раз. Об этом рассказал столичный Департамент транспорта со ссылкой на положительную динамику за последние 13 лет.

Если в 2012 году в Москве произошло 13 тысяч автокраж/угонов, то в 2025-м случилось всего 400 таких происшествий. То есть преступлений, связанных с завладением чужого автомобиля, стало на 97% меньше.

«Такого результата удалось достичь благодаря внедрению и постоянному развитию комплексов фотовидеофиксации, которые 24/7 следят за дорогами в городе», — рассказали в Дептрансе о достижении практически нулевой статистики по кражам и угонам автомобилей.

На сегодняшний день в Москве работают около 3700 «умных» камер, которые распознают свыше 60 видов нарушений правил дорожного движения (ПДД) и также помогают ГИБДД оперативно находить угнанные машины.

