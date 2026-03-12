В России резко взлетели цены на б/у автомобили

Таких цен на подержанные машины не было с лета 2025 года.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Легковые автомобили с пробегом в России подорожали за один месяц в среднем на 32 тысячи рублей. Причём их стоимость достигла максимального значения за последние полгода, сообщает «Автостат».

Средний ценник на «бэушку» в феврале составил 1 423 000 рублей. Это на 2,3% больше, чем месяцем ранее: в январе купить подержанный автомобиль можно было в среднем за 1 391 000 рублей.

Впервые с августа прошлого года средняя цена б/у машин на российском рынке превысила отметку в 1,4 млн рублей. С сентября по январь ценник балансировал в пределах от 1,35 до 1,39 млн рублей.

С другой стороны, февральские цены на вторичке не стали рекордными за последние 12 месяцев. Самая высокая средняя стоимость авто с пробегом была как раз в феврале 2025 года — 1 478 000 рублей, что на 3,7% больше актуального показателя.

Что купить до 2,5 миллионов рублей на вторичном рынке: 7 лучших премиальных седанов с пробегом