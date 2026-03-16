Toyota одержала историческую победу на Ралли Сафари

Этап WRC в Кении войдёт в историю участия японской марки в мировом ралли.

Заводская команда Toyota Gazoo Racing продлила свою победную серию в чемпионате мира по ралли 2026 года, выиграв Ралли Сафари. И если на ледяных асфальтовых дорогах Монте-Карло победил норвежец Оливер Сольберг, на зимних трассах Швеции выиграл ирландец Элфин Эванс, то на гравии в Кении сильнейшим стал японский гонщик Такамото Катцута.

Японские пилоты не побеждали в WRC с 1992 года, когда на Ралли Кот-д’Ивуар выиграл Кендзиро Синодзука на автомобиле Mitsubishi. Катцута, выступающий на полном расписании с 2021-го, несколько раз был близок к победе, как в месяц назад в Швеции, где он финишировал вторым. В трёх из пяти предыдущих стартов на Ралли Сафари он оказывался в призовой тройке. Так что триумф японца с одной стороны был вполне ожидаем, но путь к первой победе получился очень сложным.

На стартовом допе в четверг Кацута потерял более минуты на мокрой и грязной дороге. В пятницу он дважды пробил колесо и в генеральной классификации откатился с четвёртого на седьмое место с отставанием 1 минута 50 секунд от лидера. Но на следующий день в таблице Ралли Сафари всё перевернулось с ног на голову: напарники японского пилота по Toyota Себастьен Ожье и Оливер Сольберг почти синхронно сошли из-за поломок генератора, другой представитель марки Элфин Эванс выбыл после повреждения подвески. Гонщики Hyundai Тьерри Невиль и Адриан Фурмо потеряли время из-за перегрева двигателя.

В результате всего этого хаоса Катцута, проехавший убойные субботние допы как по рельсам, вышел в лидеры, причём с запасом в полторы минуты. На оставшихся четырёх спецучастках в воскресенье он избежал каких-либо проблем и одержал свою первую победу в WRC. Для Toyota этот успех стал уже 106-м в истории, но первым с японским пилотом за рулём.

Результаты Ралли Сафари WRC

Такамото Катцута (Toyota, Япония) — 3:16.05,6 Адриан Фурмо (Hyundai, Франция) +27,4 Сами Паяри (Toyota, Финляндия) +4.26,1 Эсапекка Лаппи (Hyundai, Финляндия) +6.07,3 Роберт Вирвес (Skoda, Эстония) +11.38,7

Несмотря на провал в Кении, в чемпионате по-прежнему лидирует Эванс с 66 очками, Сольберг идёт на втором месте с 58 баллами. Катцута поднялся на третью позицию и уступает лидеру всего 11 очков. Следующий этап WRC пройдёт с 10 по 12 апреля в Хорватии.

