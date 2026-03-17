Lada Niva Travel обогнала китайские кроссоверы

Продажи внедорожника АвтоВАЗа удивляют вторую неделю подряд.

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva Travel сенсационно опередил популярные китайские кроссоверы на рынке и удерживает первую строчку в продажах уже вторую неделю подряд. Об этом рассказал «Автостат», представивший еженедельный список самых популярных SUV среди россиян.

По итогам второй полной недели марта, с 9 по 15 марта, «Нива Трэвел» разошлась тиражом в количестве 1179 штук и опередила даже Haval Jolion, абсолютного лидера сегмента в 2024 и 2025 годах. Третью строчку занял Tenet T7, занявший первую строчку в продажах в феврале.

Примечательно, что вазовский SUV стал самым продаваемым автомобилем в своём классе уже вторую неделю кряду. Столь высокие результаты продаж отечественный внедорожник демонстрирует впервые с лета 2023 года.

Топ-10 самых продаваемых SUV в России с 9 по 15 марта:

Lada Niva Travel — 1 179 штук; Haval Jolion — 1157; Tenet T7 — 1046; Haval M6 — 770; Tenet T4 — 743; Belgee X50 — 537; Geely Monjaro — 505; Mazda CX-5 — 440; Haval F7 — 309; Solaris HC — 308.

Продажи рестайлинговой Lada Niva Travel стартовали в ноябре 2025 года. Обновлённая машина получила 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 90 л.с., стала экономичнее в плане расхода топлива, обзавелась модернизированной подвеской и получила ряд косметических улучшений. Стоимость — от 1 343 000 рублей.

АвтоВАЗ объявил цены на рестайлинговую Lada Niva Travel с новым мотором