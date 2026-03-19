Названы самые востребованные б/у автомобили в России

Второй месяц подряд рейтинг продаж машин с пробегом возглавила иномарка.

Подержанные корейские машины пользуются высоким спросом среди российских автолюбителей. По итогам февраля 2026 года они заняли две первые строчки на вторичке, следует из данных «Автостата».

Как и в январе, лидером рынка авто с пробегом стали седаны и хэтчбэки Kia Rio, перепроданные в количестве 8490 единиц. Второе место заняли автомобили Hyundai Solaris — 8316 штук.

Экс-бестселлер вторичного рынка «семёрка» ВАЗ-2107 вернулась на третью строчку, за месяц отыграв одну позицию. Следом расположились Toyota Corolla и классическая Lada Niva.

Топ-10 самых продаваемых б/у автомобилей в России в феврале 2026 года:

Kia Rio — 8490 (+10,3% по сравнению с февралем прошлого года); Hyundai Solaris — 8316 (+9,6%); Lada 2107 — 8246 (-16,1%); Toyota Corolla — 7517 (+22,1%); Lada 4x4 — 7 370 (-0,1%); Lada 2114 — 7 125 (-15,2%); Ford Focus — 7050 (-0,6%); Lada 2170 — 6583 (-10,7%); Lada 2190 — 5852 (+1,5%); Toyota Camry — 5 823 (+2,4%).

В марочном рейтинге вне конкуренции Lada с объёмом продаж 96 211 автомобилей. На втором месте с более чем двукратным отставанием идёт Toyota — 43 744 штук. Замыкает тройку лидеров на российской вторичке Kia, «бэушки» которой в феврале разошлись тиражом 23 211 экземпляров.

Всего в феврале было продано 411 942 подержанных автомобиля. Это на 5,7% меньше, чем в январе, но на 3,7% больше относительно февраля 2025 года.

