Представлен первый автомобиль возрождённой марки Volga

В продаже новая Volga K50 появится уже летом этого года.

Возрожденный автобренд Volga представил свою первую модель — кроссовер K50. О характеристиках и отличительных особенностях новинки подробно рассказала пресс-служба марки.

Volga K50 представляет собой среднеразмерный паркетник, построенный на платформе класса D. Габариты составляют 4770 мм в длину и 1895 мм в ширину, колёсная база — 2845 мм.

Оснащается первая «Волга» нового поколения 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 238 л.с. в связке с 8-ступенчатым «автоматом». Привод — полный. Среди других технических особенностей можно отметить адаптивную подвеску, добавляющую K50 управляемости и плавности хода.

Уже в базовой версии кроссовер имеет полный пакет зимних опций, в который входят электроподогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок и боковых зеркал. Ещё в оснащение включены функции памяти регулировок водительского и пассажирского сидений, массаж сидений водителя и пассажира, вентиляция передних сидений, электропривод регулировки угла наклона спинки второго ряда, аудиосистема с 12 динамиками и многое другое. Также в наборе опций имеется панорамная крыша с люком и атмосферная контурная подсветка салона.

Старт продаж кроссовера Volga К50 запланирован на лето 2026 года. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна ближе к появлению машины в автоцентрах.

