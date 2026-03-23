Авторынок России «пошел на рекорд»

Российский авторынок показал лучший недельный результат с начала года, на учет было поставлено почти 24 тысяч новых легковых автомобилей.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале сооснователь и директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, машин на учет поставлено на 17,5% больше, чем неделей ранее, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года рост составил 27,2%.

При этом отмечается рост и в коммерческом сегменте. Здесь продажи легких автомобилей (LCV) по отношению к предыдущей неделе увеличились на 14,5% и превысили 1,4 тыс. единиц.

«Это также лучшее значение недельных продаж в этом году. По отношению к прошлому году пока минус, но он уже чисто символический (-3,4%)», - отметил Сергей Целиков.

Хорошая динамика наблюдается также в сегменте грузовых автомобилей, где показатели вновь превысили тысячу единиц (+13,5% к предыдущей неделе), и на рынке мототехники, где реализовано 990 мотоциклов, что на 58% больше, чем неделей ранее.

Напомним, что с 1 декабря 2025 года в России вступили в силу новые нормы расчета утилизационного сбора. Автоэксперты прогнозировали, что подорожание затронет все модели, но в разной степени. А Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза, ожидал повышения цен и на вторичном рынке, в частности, на мощные машины.

