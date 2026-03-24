Россияне активно покупают подержанные машины: причины и прогноз на будущее

Россияне начали активно покупать подержанные машины — за неполные три месяца 2026 года россияне приобрели уже около миллиона таких авто. Как сообщает «Известия», эксперты считают, что рост продолжится и обновит рекорд прошлого года.

Так, по данным «Автостата», за первые два месяца 2026 года россияне приобрели 848,9 тысячи поддержанных автомобилей. В то же время новых автомобилей было продано лишь 160,6 тысяч. По оценке экспертов, за неполные три месяца в России реализовали уже около миллиона старых авто.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что увеличение спроса на машины с пробегом в стране связано с ограниченной доступностью новых машин и их высокой стоимостью. Кроме того, в 2026 году спрос на автомобили с пробегом поддерживается пересмотром утилизационного сбора, завершением распродаж складских запасов новых машин и непростыми условиями автокредитования.

Гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк добавляет, что средняя цена нового авто превышает 3,5 млн рублей. В то же время автомобиль с пробегом обходится примерно в 1,5 млн рублей. В условиях высокой инфляции и ограниченных доходов этот разрыв становится ключевым фактором выбора.

По оценке экспертов, рост спроса на подержанные авто в 2026 году продолжится. Продажи могут достичь рекорда за пять лет и составить около 6,3–6,5 млн единиц.