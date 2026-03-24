Озвучены конкуренты внедорожника Deepal G318
Основными конкурентами выходящего на российский рынок гибридного внедорожника Deepal G318 могут стать сразу пять моделей автомобилей. Об этом со ссылкой на данные «АвтоСпецЦентр» пишет издание «Автостат».
Ранее компания Changan объявила о выводе на российский рынок линейки автомобилей Deepal. Первой моделью станет гибридный внедорожник Deepal G318, который появится у автодилеров уже в марте.
По данным компании «АвтоСпецЦентр», автомобиль будет представлен в двух комплектациях - Techno и Everest. Основными конкурентами для него станут TANK 400, EXEED Exlantix ET, Lixiang L6, Voyah Free и GAC S7.
«Разрыв в цене между стартовой комплектацией и максимальной не так велик, как преимущества, которые клиент получит при выборе расширенной версии Everest. На нее, по нашим оценкам, придется 70% продаж модели», - пояснили в пресс-службе.
Внедорожник Deepal G318 будет оснащен гибридной силовой установкой нового поколения, включающей бензиновый двигатель для подзарядки батареи. Совокупная мощность составляет 439 л.с., запас хода превышает 1 000 км. При этом автомобиль имеет и адаптивную пневматическую подвеску с регулируемой высотой и жесткостью, которая управляется системой мониторинга дорожного покрытия.
Ранее в России резко выросли продажи премиальных авто. Первое место среди премиальных брендов сохраняет китайский EXEED, на втором месте TANK, на третьем - компания BMW, машины которой официально не представлены на российском рынке.