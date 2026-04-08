Lexus сможет продавать в России свой новый кроссовер

Этот автомобиль появился в продаже уже после ухода Lexus из России.

Ушедший из России японский автобренд Lexus зарегистрировал название своего нового автомобиля. Об этом «Рамблер/авто» узнал в ходе мониторинга электронной базы Роспатента.

Премиальное подразделение Toyota оформило права на использование в России названия LBX. Так именуется субкомпактный кроссовер, дебютировавший на зарубежных рынках в 2024 году. LBX расшифровывается как Lexus Breakthrough Crossover, что переводится как «прорывной кроссовер Lexus».

Зарегистрировано название по Международному классу 12. Это позволит Lexus продавать в России автомобили LBX, а также запчасти и аксессуары к ним. Хотя понятно, что речи о возвращении компании в страну нет, и оформление прав на наименование — это лишь меры по защите от незаконного использования и присвоения третьими лицами.

Lexus присутствовал на российском рынке два десятилетия — с 2002 по 2022 годы. Автомобили премиального подразделения Toyota поставлялись в нашу страну из Японии.

