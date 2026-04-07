Объявлены цены на полноприводный Changan Uni-S в России

Городской кроссовер обзавёлся новой версией.

Популярный китайский кроссовер Changan Uni-S на свой пятый год присутствия на российском авторынке получил полноприводную версию. Премьера компактного городского кроссовера в конфигурации 4x4 состоялась во вторник, 7 апреля, в Москве. Подробности о новинке узнал корреспондент «Рамблер/авто».

Полноприводный Changan Uni-S будет доступен с безальтернативной 1,5-литровой «турбочетвёркой» на 181 л.с. в паре с 7-скоростным «роботом». Для сравнения, мотор на FWD-версии выдаёт 157 л.с, коробка передач аналогичная.

Комплектаций будет две — «Люкс» и «Техно». Уже в начальный вариант оснащения включены 18-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, видеорегистратор и камеры кругового обзора на 540 градусов, мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, пакет «зимних» опций, беспроводная зарядка смартфона и других гаджетов, электрорегулировка водительского и пассажирского сидений на первом ряду, панорамная крыша, атмосферная подсветка, датчик дождя, автоматическое складывание наружных зеркал, электропривод пятой двери. Расширенная комплектация дополнена такими удобствами, как вентиляция передних кресел, функция приветственной посадки с автоматическим смещением кресла назад, подлокотники для пассажиров на втором ряду и т.д.

В обеих комплектациях в «мультимедийке» установлена SIM-карта с пожизненным бесплатным интернет-трафиком.

Комплектации и стоимость Changan Uni-S 4x4:

«Люкс», 2 979 900 рублей;

«Техно», 3 149 000 рублей.

Стоимость с учётом различных программ и скидок — 2 779 900 и 2 949 900 рублей соответственно.

Гарантия автопроизводителя — 5 лет или первые 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

Моноприводный Changan Uni-S появился на российском рынке ещё в 2022 году. Изначально кроссовер назывался CS55 Plus, а в 2025-м был переименован, пополнив линейку Uni. В это семейство также входят кроссоверы с индексами «T», «K», «S» и седаны «L» и «V».

Российский авторынок завалили новинками: главные премьеры этой весны