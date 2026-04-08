Власти Москвы предупредили «переобувшихся» водителей

Автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт.

© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Московский департамент транспорта выступил с предупреждением для автомобилистов, которые успели сменить зимние шины на летние. Водителям настоятельно рекомендуется пересесть на общественный транспорт в ближайшие несколько дней.

В среду, 8 апреля, синоптики обещают дождь со снегом. В четверг и пятницу в столице и вовсе ожидается метель. На дорогах города возможна гололедица.

«Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, рекомендуем воспользоваться городским транспортом», — обратился Дептранс к водителям.

Автомобилистов на зимних шинах просят соблюдать осторожность: избегать резких манёвров, поддерживать безопасную дистанцию и соблюдать скоростной режим.

