Москва встанет в семибалльных пробках из-за дождя
Столичных автомобилистов предупредили о серьёзном ухудшение дорожной ситуации вечером 9 апреля.
В четверг вечером, 9 апреля, в Москве ожидаются пробки до семи баллов. О том, где будет затруднено движение, рассказали в пресс-службе ЦОДД.
Заторы ожидаются на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на шоссе Энтузиастов по направлению в область, а также на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка.
Одна из причин затруднения движения — погода. В Москве идёт дождь, который может привести к ухудшению видимости вечером и снижению скорости дорожного потока в час-пик. Водителям рекомендуется по возможности поездки перенести на внепиковые часы или воспользоваться общественным транспортом.
«Если вы сегодня за рулём, заранее планируйте маршрут, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — обратился столичный Дептранс к автомобилистам.
Как безопасно водить машину в ливень и грозу: 15 проверенных советов