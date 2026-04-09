Москва встанет в семибалльных пробках из-за дождя

Столичных автомобилистов предупредили о серьёзном ухудшение дорожной ситуации вечером 9 апреля.

© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В четверг вечером, 9 апреля, в Москве ожидаются пробки до семи баллов. О том, где будет затруднено движение, рассказали в пресс-службе ЦОДД.

Заторы ожидаются на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на шоссе Энтузиастов по направлению в область, а также на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка.

Одна из причин затруднения движения — погода. В Москве идёт дождь, который может привести к ухудшению видимости вечером и снижению скорости дорожного потока в час-пик. Водителям рекомендуется по возможности поездки перенести на внепиковые часы или воспользоваться общественным транспортом.

«Если вы сегодня за рулём, заранее планируйте маршрут, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — обратился столичный Дептранс к автомобилистам.

