Путин подписал новый закон для такси

Глава государства упростил жизнь таксистам.

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой страховке пассажиров такси. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) действует в России с 2013 года. Все эти годы таксисты могли заключать договор минимум на год. По новому закону оформить страховку можно будет от одного дня до 12 месяцев.

Главное условие заключения краткосрочного полиса — перевозчик (физическое лицо или индивидуальный предприниматель) должен иметь лицензию на осуществление такой деятельности. Это нововведение вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Полис ОСГОП страхует ответственность перевозчика в случае причинения вреда жизни, здоровью пассажиров и урону багажа. Обязательным это страхование стало не так давно — осенью 2024 года. Максимальный лимит страховой выплаты составляет 2 млн рублей.

Путин подписал закон о новых штрафах для таксистов