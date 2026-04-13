Haval анонсировал обновление популярного в России кроссовера

Кросс-купе сборки тульского автозавода получил более мощный двигатель и изменился внешне.

Российское подразделение Haval готовится вывести на рынок обновлённый кросс-купе F7x. О том, как изменится одна из самых популярных моделей китайского бренда, рассказали в пресс-службе.

Кроссовер получит модернизированный двигатель, ряд дизайнерских обновлений. Кроме того, новыми функциями обзаведётся мультимедийная система.

Что нового в Haval F7x?

2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» стала мощнее и развивает 231 л.с. (380 Н•м) вместо 192 л.с. (320 Н•м). За переключение передач, как и раньше, отвечает 7-ступенчатый «робот»;

Экологический класс двигателя повышен до Евро-6;

Время разгона с 0 до 100 км/ч за счёт более мощного мотора сократилось с 9,4 с до 7,8 секунды;

Тормозные суппорта красного цвета;

Хромированные сдвоенные патрубки выхлопной системы;

Логотипы и колёсные диски в глянцевом чёрном цвете;

Вынесенная на консоль между сиденьями клавиша электронного стояночного тормоза, что избавляет от необходимости управлять системой через меню мультимедийной системы;

Приложение «Смарт виджет», позволяющее настроить информационные блоки мультимедийной системы и «горячие» кнопки под свои предпочтения и задачи;

«Плавающий виджет», который постоянно выведен на экран и по умолчанию отображает текущую скорость;

Мощность беспроводной зарядки смартфона увеличена до 50 Вт;

Стоимость обновлённого Haval F7x в комплектации «Премиум» составит 3 799 000 рублей. Топовый вариант оснащения «Техно+» обойдётся в 3 999 000 рублей.

«Старт продаж запланирован на второй квартал 2026 года», — рассказали в пресс-службе Haval.

Кроссовер F7X входит в топ-5 самых распространённых моделей Haval на российских дорогах. Как мы рассказывали на прошлой неделе, на учёте в ГИБДД стоит 49 866 таких автомобилей. Это 8,3% от всего автопарка Haval в России.

