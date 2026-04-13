Haval анонсировал обновление популярного в России кроссовера
Кросс-купе сборки тульского автозавода получил более мощный двигатель и изменился внешне.
Российское подразделение Haval готовится вывести на рынок обновлённый кросс-купе F7x. О том, как изменится одна из самых популярных моделей китайского бренда, рассказали в пресс-службе.
Кроссовер получит модернизированный двигатель, ряд дизайнерских обновлений. Кроме того, новыми функциями обзаведётся мультимедийная система.
Что нового в Haval F7x?
- 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» стала мощнее и развивает 231 л.с. (380 Н•м) вместо 192 л.с. (320 Н•м). За переключение передач, как и раньше, отвечает 7-ступенчатый «робот»;
- Экологический класс двигателя повышен до Евро-6;
- Время разгона с 0 до 100 км/ч за счёт более мощного мотора сократилось с 9,4 с до 7,8 секунды;
- Тормозные суппорта красного цвета;
- Хромированные сдвоенные патрубки выхлопной системы;
- Логотипы и колёсные диски в глянцевом чёрном цвете;
- Вынесенная на консоль между сиденьями клавиша электронного стояночного тормоза, что избавляет от необходимости управлять системой через меню мультимедийной системы;
- Приложение «Смарт виджет», позволяющее настроить информационные блоки мультимедийной системы и «горячие» кнопки под свои предпочтения и задачи;
- «Плавающий виджет», который постоянно выведен на экран и по умолчанию отображает текущую скорость;
- Мощность беспроводной зарядки смартфона увеличена до 50 Вт;
Стоимость обновлённого Haval F7x в комплектации «Премиум» составит 3 799 000 рублей. Топовый вариант оснащения «Техно+» обойдётся в 3 999 000 рублей.
«Старт продаж запланирован на второй квартал 2026 года», — рассказали в пресс-службе Haval.
Кроссовер F7X входит в топ-5 самых распространённых моделей Haval на российских дорогах. Как мы рассказывали на прошлой неделе, на учёте в ГИБДД стоит 49 866 таких автомобилей. Это 8,3% от всего автопарка Haval в России.
