Changan представил новый 7-местный кроссовер для России

Стоимость, технические особенности и комплектации новинки Changan на российском рынке.

© Максим Вершинин

Компания Changan официально представила новую модель для российского рынка. С 14 апреля в салонах официальных дилеров китайской марки к покупке доступен кроссовер Changan CS75 Pro, представленный в том числе и в 7-местном варианте.

Автомобиль при длине длина 4748 мм имеет ширину 1870 мм, высоту 1720 мм и колёсную базу 2786 мм при дорожном просвете 180 мм. Машина получила традиционную подвеску МакФерсон спереди и независимую многорычажную подвеску сзади, однако полного привода д ля CS75 Pro не заявлено — только исполнение с передними ведущими колёсами. Мотор и коробка передач также безальтернативные — 1,5-литровый двигатель семейства Blue Core мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 280 Нм, который агрегатирован с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Основными конкурентами нового кроссовера в Changan называют Tenet T9, Chery Tiggo 9 и Geely Okavango, объединяет которые семиместный салон. Для Changan CS75 Pro заявлены как 5-, так и 7-местное исполнение с компоновкой интерьера 2+3+2, которое позиционируется уже как автомобиль для большой семьи. Обещано, что на третьем ряду будут комфортно чувствовать себя даже взрослые, не говоря уже о детях. Новинка получила адаптацию для России, что подразумевает усиленную антикоррозийную защиту кузова и полный «зимний пакет» в составе обогреваемых руля, сидений, зеркал заднего вида, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

На рынок CS75 Pro выйдет в двух комплектациях — «Комфорт» и «Техно». Автомобили имеют базовый для современных машин набор электронных ассистентов водителя, включая встроенный видеорегистратор с четырьмя камерами, русифицированную мультимедийную систему, а также светодиодную оптику, мультимедиа с поддержкой протоколов Apple Car Play и Android Auto, двойное остекление передних дверей и ряд другого оснащения. Акцентируется внимание на физических кнопках управления климат-контролем и «ручником» и привычном джойстике «автомата».

Стоимость Changan CS75 Pro без учёта акций и спецпредложений начинается от 2 865 000 рублей и 2 955 000 рублей в комплектации «Комфорт» за исполнение с пятью и семью местами. Топовая версия «Техно» будет стоить 2 955 000 рублей с 5-местным салоном и 3 155 000 рублей с 7-местным.

