Водителей предупредили о неожиданном крупном штрафе

В правилах дорожного движения это нарушение не прописано.

© Evgeniy Medvedev/Shutterstock

Автомобилист может получить штраф не только за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Нахождение за рулём не освобождает от соблюдения других требований. Даже выброшенный из окна машины окурок может обернуться крупной «административкой».

Согласно части 3.1 статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), такие действия классифицируются как загрязнение или засорение окружающей среды.

«Выброс мусора из окна автомобиля, а окурок относится к отходам, в силу действующего законодательства считается административным правонарушением», — рассказал член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.

Таким образом, за выброс окурка или любого другого мусора из окна автомобиля грозят следующие штрафы:

От 10 000 до 15 000 рублей — для физлиц (водители на личном авто, не занимающиеся коммерческими перевозками);

От 20 000 до 30 000 рублей — для должностных лиц (водители автобусов, такси, грузовиков, а также руководители, ответственные за транспорт).

От 30 000 до 50 000 рублей — для юрлиц (организации и предприятия, владеющие транспортными средствами или осуществляющие перевозки).

Сообщить о подобном нарушении могут бдительные граждане, подав заявление в полицию или ГИБДД. Законом не запрещается приложить к обращению фотографии или видеозапись в качестве доказательства.

