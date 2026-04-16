Россияне стали активнее брать автокредиты

Иван Беликов

Названы топ-15 регионов в России по выдаче автокредитов в марте.

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Выдача автокредитов на новые и подержанные автомобили в России выросла на треть, причём всего за один месяц. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В марте банки оформили 86,9 тыс. автокредитов, что на 36% больше, чем в феврале, когда объём выдачи составил 63,9 тыс. единиц. Относительно марта прошлого года выдача тоже выросла — на 10,4%.

Наибольшее количество выданных автокредитов зафиксировано в Москве (7,16 тыс.), Московской области (6,32 тыс.), Санкт-Петербурге (4,65 тыс. ед.), Республике Татарстан (4,50 тыс.) и Краснодарском крае (3,82 тыс.).

Топ-15 регионов России по выданным автокредитам в марте:

  1. Москва: 7,16 тыс. (+33,8% в сравнении с мартом 2025 года);
  2. Московская область: 6,32 тыс. (+24,9%);
  3. Санкт-Петербург: 4,65 тыс. (+25,3%);
  4. Республика Татарстан: 4,50 тыс. (+6,1%);
  5. Краснодарский край: 3,82 тыс. (+4,1%);
  6. Республика Башкортостан: 2,83 тыс. (+2,2%);
  7. Свердловская область: 2,58 тыс. (+11,2%);
  8. Самарская область: 2,51 тыс. (−6,0%);
  9. Челябинская область: 2,45 тыс. (+12,9%);
  10. Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО): 2,42 тыс. (+1,3%);
  11. Нижегородская область: 2,41 тыс. (+5,2%);
  12. Ростовская область: 2,29 тыс. (+19,3%);
  13. Пермский край: 2,02 тыс. (+8,6%);
  14. Воронежская область: 1,84 тыс. (+23,5%);
  15. Ставропольский край: 1,76 тыс. (+4,8%).

По итогам всего первого квартала 2026 года в России было оформлено 206,7 тыс. автокредитов. Это на 1% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

