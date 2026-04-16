Россияне стали активнее брать автокредиты

Названы топ-15 регионов в России по выдаче автокредитов в марте.

Выдача автокредитов на новые и подержанные автомобили в России выросла на треть, причём всего за один месяц. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В марте банки оформили 86,9 тыс. автокредитов, что на 36% больше, чем в феврале, когда объём выдачи составил 63,9 тыс. единиц. Относительно марта прошлого года выдача тоже выросла — на 10,4%.

Наибольшее количество выданных автокредитов зафиксировано в Москве (7,16 тыс.), Московской области (6,32 тыс.), Санкт-Петербурге (4,65 тыс. ед.), Республике Татарстан (4,50 тыс.) и Краснодарском крае (3,82 тыс.).

Топ-15 регионов России по выданным автокредитам в марте:

Москва: 7,16 тыс. (+33,8% в сравнении с мартом 2025 года); Московская область: 6,32 тыс. (+24,9%); Санкт-Петербург: 4,65 тыс. (+25,3%); Республика Татарстан: 4,50 тыс. (+6,1%); Краснодарский край: 3,82 тыс. (+4,1%); Республика Башкортостан: 2,83 тыс. (+2,2%); Свердловская область: 2,58 тыс. (+11,2%); Самарская область: 2,51 тыс. (−6,0%); Челябинская область: 2,45 тыс. (+12,9%); Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО): 2,42 тыс. (+1,3%); Нижегородская область: 2,41 тыс. (+5,2%); Ростовская область: 2,29 тыс. (+19,3%); Пермский край: 2,02 тыс. (+8,6%); Воронежская область: 1,84 тыс. (+23,5%); Ставропольский край: 1,76 тыс. (+4,8%).

По итогам всего первого квартала 2026 года в России было оформлено 206,7 тыс. автокредитов. Это на 1% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

Названы регионы России с наименьшей долей отказов по автокредитам