Россияне стали активнее брать автокредиты
Названы топ-15 регионов в России по выдаче автокредитов в марте.
Выдача автокредитов на новые и подержанные автомобили в России выросла на треть, причём всего за один месяц. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В марте банки оформили 86,9 тыс. автокредитов, что на 36% больше, чем в феврале, когда объём выдачи составил 63,9 тыс. единиц. Относительно марта прошлого года выдача тоже выросла — на 10,4%.
Наибольшее количество выданных автокредитов зафиксировано в Москве (7,16 тыс.), Московской области (6,32 тыс.), Санкт-Петербурге (4,65 тыс. ед.), Республике Татарстан (4,50 тыс.) и Краснодарском крае (3,82 тыс.).
Топ-15 регионов России по выданным автокредитам в марте:
- Москва: 7,16 тыс. (+33,8% в сравнении с мартом 2025 года);
- Московская область: 6,32 тыс. (+24,9%);
- Санкт-Петербург: 4,65 тыс. (+25,3%);
- Республика Татарстан: 4,50 тыс. (+6,1%);
- Краснодарский край: 3,82 тыс. (+4,1%);
- Республика Башкортостан: 2,83 тыс. (+2,2%);
- Свердловская область: 2,58 тыс. (+11,2%);
- Самарская область: 2,51 тыс. (−6,0%);
- Челябинская область: 2,45 тыс. (+12,9%);
- Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО): 2,42 тыс. (+1,3%);
- Нижегородская область: 2,41 тыс. (+5,2%);
- Ростовская область: 2,29 тыс. (+19,3%);
- Пермский край: 2,02 тыс. (+8,6%);
- Воронежская область: 1,84 тыс. (+23,5%);
- Ставропольский край: 1,76 тыс. (+4,8%).
По итогам всего первого квартала 2026 года в России было оформлено 206,7 тыс. автокредитов. Это на 1% меньше, чем в январе-марте прошлого года.
