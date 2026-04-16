Раскрыты цифры продаж двух новых автомобилей «Москвич»

Машины новой линейки «М» поступили в продажу месяц назад.

Дебют двух новых моделей легендарной советской и российской марки «Москвич» не произвёл фурор среди автолюбителей, но и не обернулся провалом. За месяц продано около 200 машин, сообщил гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

По состоянию на 12 апреля дилеры реализовали 182 новых «Москвича». Наибольшим спросом пользуется «младший» М70 – 101 экземпляр, флагманский М90 нашёл 71 владельца.

«Чуть более половины из них пришлось на юридические лица», — подчеркнул эксперт.

Для сравнения, «Москвич 3», самая популярная модель в современной линейке бренда, даже за два месяца с выхода на рынок, декабрь 2022-го и январь 2023-го, разошлась тиражом в 30 штук.

Почти треть всего объёма реализации новых «Москвичей» в марте и начале апреля пришлось на Москву и Подмосковье – 58 единиц. Среди других регионов, жители которых заинтересовались новыми кроссоверами столичной марки – Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Татарстан и Свердловская область. В Сибири продано всего четыре «Москвича», на Дальнем Востоке – ни одного.

Продажи новых «Москвичей» стартовали 6 марта. В отличие от моделей предыдущего поколения с индексами «3», «3е», «6» и «8», они построены на базе китайских MG-SAIC, а не JAC. Стоимость М70 начинается от 3 099 000 рублей, М90 — от 4 199 000 рублей.

Три года с возвращения «Москвича»: сколько продано автомобилей за это время