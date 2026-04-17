Новый бренд AUDI выпустит ещё четыре автомобиля

Двумя моделями новый проект Audi не ограничится.

© Audi

Семейство автомобилей бренда AUDI без четырёх колец вырастет до шести моделей. Об этом немецкий концерн Audi объявил в пятницу, 17 апреля.

В конце 2024 года один из крупнейших автопроизводителей Германии в тандеме с китайским SAIC запустил марку AUDI для рынка в Поднебесной. Первый автомобиль – фастбэк E5 – дебютировал летом 2025-го, а на грядущем автосалоне в Пекине состоится премьера кроссовера E7X. И, как выясняется, это не предел.

В ближайшие годы в рамках немецко-китайского проекта будет выпущено ещё четыре модели. Подробностей пока минимум. Известно лишь, что новые машины AUDI будут базироваться на усовершенствованной 800-вольтовой модульной платформе ADP (Advanced Digitized Platform), разработанной SAIC и Audi. На актуальном поколении этой «тележки» построены E5 и E7X.

Выпуском четырёх новых моделей Audi и SAIC не ограничатся. В рамках их партнёрства будет построен инновационно-технологический центр AUDI. Новое предприятие в Шанхае займётся созданием передовых ИИ-решений для автомобилей, таких как «умные» системы помощи водителю.

В Audi объяснили смысл создания суббренда AUDI