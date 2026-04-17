Новый бренд AUDI выпустит ещё четыре автомобиля
Двумя моделями новый проект Audi не ограничится.
Семейство автомобилей бренда AUDI без четырёх колец вырастет до шести моделей. Об этом немецкий концерн Audi объявил в пятницу, 17 апреля.
В конце 2024 года один из крупнейших автопроизводителей Германии в тандеме с китайским SAIC запустил марку AUDI для рынка в Поднебесной. Первый автомобиль – фастбэк E5 – дебютировал летом 2025-го, а на грядущем автосалоне в Пекине состоится премьера кроссовера E7X. И, как выясняется, это не предел.
В ближайшие годы в рамках немецко-китайского проекта будет выпущено ещё четыре модели. Подробностей пока минимум. Известно лишь, что новые машины AUDI будут базироваться на усовершенствованной 800-вольтовой модульной платформе ADP (Advanced Digitized Platform), разработанной SAIC и Audi. На актуальном поколении этой «тележки» построены E5 и E7X.
Выпуском четырёх новых моделей Audi и SAIC не ограничатся. В рамках их партнёрства будет построен инновационно-технологический центр AUDI. Новое предприятие в Шанхае займётся созданием передовых ИИ-решений для автомобилей, таких как «умные» системы помощи водителю.