Раскрыты планы по сервисной сети для электромобилей «Атом»

Первые сервисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах уже готовы к открытию.

У российского электромобиля «Атом» не будет дилерской сети: продажи планируется осуществлять через онлайн-платформу. О том, как будет проводиться гарантийное, постгарантийное и техническое обслуживание, рассказали в пресс-службе компании-производителя — АО «Кама».

Обслуживанием батарейного хэтчбэка будут заниматься сервисные партнёры «Атома» в Москве, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах и других городах. Причём первые центры уже готовы к открытию.

«В течение 2026 года откроется более 10 сервисов-партнёров по всей стране, а к 2030 году партнёрская сеть «Атома» будет представлена более чем в 40 городах России», — сказано в сообщении АО «Кама».

Как скоро стартуют продажи российского электрокара — вопрос открытый. В начале этого года ожидалось, что «Атом» появится в свободном доступе в апреле, но каких-либо анонсов или информации о переносе даты на сегодняшний день нет.

Названа цена российского электромобиля «Атом»