Кроссовер Lada Azimut сфотографировали на заводе в Тольятти

Корреспондент «Рамблер/авто» ознакомился с будущим флагманом АвтоВАЗа.

Новейшая модель АвтоВАЗа — кроссовер Lada Azimut — без тестовой камуфляжной расцветки попала в фотообъектив. Кадрами машины снаружи и изнутри поделился корреспондент «Рамблер/авто» во время посещения завода в Тольятти.

В рамках визита представителей СМИ на завод для ознакомления с производственной системой на участке анализа и доводки новых проектов был показан один из тестовых образцов Lada Azimut. Автомобиль окрашен в снежно-белый цвет — в таких цветах Lada Azimut показали впервые.

Выставочный образец «обут» в шины на штампованных 17-дюймовых дисках. В «богатой» комплектации будут литые R18. Также в топовой версии будут панорамная крыша, электропривод пятой двери, камеры кругового обзора и многое другое.

Салон, не считая отделки, такой же, как и в прототипе, показанном на ПМЭФ в июне прошлого года: мультируль, кнопка запуска двигателя (Start/Stop), экран мультимедийной системы с цифровыми сервисами от Сбера, кнопки управления климат-контролем, шайба выбора режима езды рядом с рычагом переключения передач. Представленный экземпляр, к слову, оснащён 6-ступенчатой механической КПП. Напомним, в техническом оснащении также будет доступен бесступенчатый вариатор (CVT).

Пока на автозаводе в Тольятти собрано несколько предсерийных экземпляров — для ходовых испытаний, отладки оборудования и сертификации, по итогам которой модель получит разрешение для продаж. В товарном виде «Азимут» будет выглядеть несколько иначе — например, отделка салона получит другую фактуру. Финальный рисунок пока не до конца согласован с поставщиками.

Запуск серийного производства Lada Azimut запланирован на третий квартал текущего года, то есть на июль-сентябрь. Так что уже осенью первый городской кроссовер АвтоВАЗа должен появиться в официальной дилерской сети Lada.

