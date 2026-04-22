Первые кроссоверы Jeland J6 поступили в автосалоны

Автомобили, собранные на автозаводе в Петербурге, доставлены в дилерские центры.

© Jeland

Первые машины новой российской марки Jeland — кроссоверы J6 — отгружены в официальные дилерские центры. Об этом в среду, 22 апреля, сообщила пресс-служба бренда.

О запуске бренда Jeland было объявлено в феврале этого года. Автомобили новой марки выпускаются на заводе «АГР» в Санкт-Петербурге, где раньше располагалась площадка американского концерна General Motors. Сборка осуществляется по полному циклу — со сваркой, окраской и сборкой кузовов.

Продажи автомобилей Jeland будут осуществляться через обширную дилерскую сеть по всей территории России — от Калининграда до Владивостока. География присутствия охватывает более 175 шоурумов в 95 городах.

Компактный кроссовер Jeland J6, поступивший в дилерские центры, оборудован 1,5-литровым турбодвигателем, роботизированной коробкой передач и полностью светодиодной оптикой.

«Дополнительные подробности об оснащении и стоимости будут объявлены отдельно», — сообщили в представительстве марки.

