Темп роста цен на бензин в России снова ускорился

Росстат изучил цены на более чем 1700 заправках в 279 городах России за последнюю неделю.

Стоимость бензина на российских АЗС пошла вверх после нескольких недель замедления. Об этом свидетельствуют данные по итогам всероссийского мониторинга, проведённого Росстатом.

Если в предыдущие три недели темп подорожания бензина неизменно замедлялся (24 → 18 → 12 → 6 копеек), то теперь он снова пошёл вверх. С 14 по 20 апреля средняя стоимость «горючки» выросла на 14 копеек — с 66,91 до 67,05 рубля.

Больше всего по стране выросла в цене марка АИ-98 — на 25 копеек. АИ-92 стал дороже на 13 копеек, АИ-95 — на 14 копеек, а солярка подорожала на 8 копеек.

«Изменение цен на бензин зафиксировано в 73 субъектах, более всего в Республике Крым (+1,2%), Чеченской Республике (+1,1%) и Севастополе (+1,0%).

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Республике Тыва, Приморском крае и Магаданской области (−0,2%)», — рассказали в Росстате.

В мегаполисах Москве и Санкт-Петербурге бензин подорожал на 0,2%.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо с 14 по 20 апреля:

АИ-92: +13 копеек, с 63,36 до 63,49 рубля;

+13 копеек, с 63,36 до 63,49 рубля; АИ-95: +14 копеек, с 68,79 до 68,93 рубля;

+14 копеек, с 68,79 до 68,93 рубля; АИ-98 и выше: +25 копеек, с 92,92 до 93,17 рубля;

+25 копеек, с 92,92 до 93,17 рубля; ДТ: +8 копеек, с 77,94 до 78,02 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала 2026 года:

14–20 апреля: +14 копеек;

6–13 апреля: +6 копеек;

30 марта – 6 апреля: +12 копеек;

23–30 марта: +18 копеек;

16–23 марта: +24 копейки;

10–16 марта: +16 копеек;

2–10 марта: +9 копеек;

24 февраля – 2 марта: +4 копейки;

16–24 февраля: +17 копеек;

10–16 февраля: +6 копеек;

3–9 февраля: +14 копеек;

27 января – 2 февраля: +18 копеек;

20–26 января: 65,47 рубля (без изменений);

13–19 января: +8 копеек;

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

