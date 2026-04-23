​​2ГИС внедрил ИИ-помощника в сервис геоаналитики

Новый ИИ-помощник мгновенно создаёт дашборды по запросу.

В сервисе геоаналитики «2ГИС Про» появился ИИ-помощник. Теперь пользователь может просто описать задачу и за несколько секунд получить дашборд на карте с данными и выводами, рассказали в пресс-службе 2ГИС.

ИИ-ассистент «2ГИС Про» хорошо понимает сложные запросы, требующие изучения не только особенностей организаций, но и контекста. Можно, например, попросить «умного» помощника оценить спрос и конкурентное окружение в конкретной локации, и нейросеть автоматически визуализирует нужные данные.

«Аналогов такому инструменту в российской геоаналитике сейчас нет», — отметили в 2ГИС.

Примеры запросов:

«Какие локации в Москве в 10 минутах пешком от метро дают максимальный охват аудитории?»;

«Где в Санкт-Петербурге высокий спрос на фитнес-услуги при низкой конкуренции?»;

«Какой автомобильный и пешеходный трафик у магазинов в центре Новосибирска?».

Готовый дашборд включает:

Слои с данными о городской среде, инфраструктуре, спросе, населённости и трафике;

Аналитическую справку с ключевыми выводами: динамика спроса и предложения, инсайты по времени суток и другим параметрам.

ИИ-помощник поддерживает и многошаговые сценарии. Пользователь может уточнять запросы, добавлять новые параметры или обогащать дашборд дополнительными данными, а нейросеть будет сохранять контекст и дорабатывать результат на каждом этапе.

«Мы делаем геоаналитику доступной любому бизнесу — с «2ГИС Про» не нужно тратить много времени, привлекать разработчиков или аналитиков, чтобы изучить большие данные и получить наглядные результаты. ИИ-ассистент в «2ГИС Про» помогает получать профессиональные дашборды с выводами, которые отвечают на запрос бизнеса. Это снижает барьер входа, ускоряет принятие решений и предлагает уникальную для российского рынка функциональность», — рассказала Екатерина Колчинская, менеджер продукта «2ГИС Про».

Сейчас функция работает в бета-режиме в «2ГИС Про». Чтобы начать работу, достаточно открыть ИИ-помощника, кликнув на значок в правом верхнем углу интерфейса, и описать задачу в свободной форме.

