Объявлен старт предпродаж «Атома»

Раскрыта стоимость отечественного батарейного хэтчбека «Атом».

Российский электромобиль «Атом» поступил в предпродажу. Об этом в четверг, 23 апреля, объявили разработчики новинки отечественного рынка.

Депозит при предзаказе составляет 150 000 рублей. Эта сумма будет зачтена в стоимость автомобиля при его доставке.

Цена электрического хэтчбека — 3 980 000 рублей. Со скидкой по государственной программе «Атом» обойдётся покупателям в 3 055 000 рублей.

Официальная гарантия на автомобиль — 8 лет или первые 200 000 км в зависимости от того, что наступит раньше.

Подробности о сроках поставок автомобиля заказчикам пока не раскрываются. В представительстве «Атома» лишь подчеркнули, что при бронировании клиент получает гарантию покупки в 2026 году.

