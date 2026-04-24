Названа примерная стоимость новых автомобилей Volga

Сколько будут стоить кроссоверы и седан возрождённой марки?

© Volga

Знаменитая советская и российская марка легковых автомобилей «Волга» возвращается на рынок после паузы длиной в 15 лет. Линейка будет включать в себя как минимум три модели: кроссоверы K40, K50 и седан C50. Официальная стоимость пока не названа, но примерный ценовой ориентир уже есть.

Все три модели возрождённой марки являются лицензионными копиями китайских автомобилей Geely, которые официально продаются в России. Так, седан Preface (аналог C50) стоит от 3,3 до 3,4 млн рублей, ценник на Monjaro (K50) варьируется в пределах 4,3-4,8 млн рублей, а вилка цен на Atlas (K40) составляет 3,1-3,9 млн рублей.

«Volga C50 логично выводить в диапазон около 2,9-3,6 млн рублей, Volga K40 — около 3,1-3,9 млн рублей, Volga K50 — около 4,1-4,8 млн рублей. Для успешного старта Volga должна быть либо в паритете с актуальными Geely, либо на 3-8% дешевле них», — поделился прогнозом директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов в разговоре с «Автостатом».

Старт продаж всех трёх моделей Volga намечен на грядущее лето. Сборка осуществляется на бывшей площадке Volkswagen на Горьковском автозаводе (ГАЗ).

